تطوير مهارات العاملين بالحرمين

فعلت الإدارة العامة للموارد البشرية، خلال الفترة الماضية مبادرة «بادر»، والتي تهدف إلى إبراز الخدمة التي تقدمها الإدارة العامة، وتفعيل دورها في خدمة منسوبي ومنسوبات الحرمين الشريفين.

وذكر مدير الإدارة العامة للموارد البشرية زيد بن عبدالرحمن بن حميد، أن الإدارة اجتمعت مع القيادات والوكالات بالمسجد الحرام، وحددت نقاط القوة لتعزيزها، ونقاط الضعف لمعالجتها، ودعم الإدارات الميدانية بالكوادر الوطنية، خلال موسم رمضان لهذا العام بالمساندين والمؤقتين الموسميين. وأضاف بأن الإدارة العامة قامت بتحديد الاحتياجات التدريبية، لتعزيز مهارات الاستقبال لدى منسوبي الموارد البشرية، بما يساعد على الرقي بمستوى المهارات المقدمة والكفاءات.

وأكد بن حميد، أن الإدارة العامة قدمت خدماتها لـ «102» مستفيد من خدمة «الواتس آب» للموارد البشرية، وتجهيز ما لا يقل عن «50» نصا ومحتوى للنشر، وإعداد المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتطوير البوابة الإلكترونية.