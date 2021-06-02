وذكر مدير الإدارة العامة للموارد البشرية زيد بن عبدالرحمن بن حميد، أن الإدارة اجتمعت مع القيادات والوكالات بالمسجد الحرام، وحددت نقاط القوة لتعزيزها، ونقاط الضعف لمعالجتها، ودعم الإدارات الميدانية بالكوادر الوطنية، خلال موسم رمضان لهذا العام بالمساندين والمؤقتين الموسميين. وأضاف بأن الإدارة العامة قامت بتحديد الاحتياجات التدريبية، لتعزيز مهارات الاستقبال لدى منسوبي الموارد البشرية، بما يساعد على الرقي بمستوى المهارات المقدمة والكفاءات.
وأكد بن حميد، أن الإدارة العامة قدمت خدماتها لـ «102» مستفيد من خدمة «الواتس آب» للموارد البشرية، وتجهيز ما لا يقل عن «50» نصا ومحتوى للنشر، وإعداد المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتطوير البوابة الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير مهارات العاملين بالحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.