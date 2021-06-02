حفل لتخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، رعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، دورة الحرب الـ«12» ودورة القيادة والأركان الـ«47». وفور وصوله، عزف سلام الفريق، وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة لقائد الكلية، ثم شاهد الجميع العرض المرئي للكلية، ثم أعلنت نتائج الدورتين، وتم تكريم المتفوقين فيهما. يذكر أن دورة القيادة والأركان الـ«47» تضم 26 دارسا من الدول الشقيقة والصديقة.



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