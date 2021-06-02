شكرا لقرائتكم خبر عن «المُعلمي» و«الوشمي» يناقشان مبادرات تعزيز «العربية» بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي افتراضياً ‏اليوم، الأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي، بحضور ‏المشرف ‏العام على وكالة العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة المهندس فهد الكنعان وفريق العمل ‏‏المصاحب له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المبادرات لتعزيز اللغة العربية في الأمم المتحدة، باعتبار المملكة ‏‏في مقدمة الدول العربية التي بادرت في إدخال اللغة العربية في الأمم المتحدة واعتمادها كلغة رسمية ‏‏لتكون ضمن اللغات الست الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة، كما جرى التعرف على مبادرات ‏‏مجمع الملك سلمان للغة العربية لتعزيز اللغة العربية في المنظمات الدولية.

وأكد السفير المُعلمي، أهمية مثل هذه المبادرات لعمل المنظمات الدولية لما في ذلك من ‏‏تعزيز التواصل بشأن القضايا العالمية المختلفة، منوهاً بأن المملكة دائما ما كانت سباقة في هذا ‏‏المجال.