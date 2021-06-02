شكرا لقرائتكم خبر عن «المُعلمي» و«الوشمي» يناقشان مبادرات تعزيز «العربية» بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي افتراضياً اليوم، الأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي، بحضور المشرف العام على وكالة العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة المهندس فهد الكنعان وفريق العمل المصاحب له.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المبادرات لتعزيز اللغة العربية في الأمم المتحدة، باعتبار المملكة في مقدمة الدول العربية التي بادرت في إدخال اللغة العربية في الأمم المتحدة واعتمادها كلغة رسمية لتكون ضمن اللغات الست الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة، كما جرى التعرف على مبادرات مجمع الملك سلمان للغة العربية لتعزيز اللغة العربية في المنظمات الدولية.
وأكد السفير المُعلمي، أهمية مثل هذه المبادرات لعمل المنظمات الدولية لما في ذلك من تعزيز التواصل بشأن القضايا العالمية المختلفة، منوهاً بأن المملكة دائما ما كانت سباقة في هذا المجال.