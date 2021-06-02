شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن أحمد سفيراً عالمياً للوكالة الدولية لمكافحة العمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة العمى اختيار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً عالمياً للوكالة.

‏وأوضحت الوكالة أن الاختيار يأتي تقديراً لجهود سموه في مجال طب العيون بشكل عام ومكافحة العمى بشكل خاص.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن أحمد يرأس الجمعية السعودية لطب العيون، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع)، ورئيس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط الأفريقي لطب العيون (مياكو)، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مكافحة العمى، كما نال سموه العديد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في مجال طب العيون ومكافحة العمى.