شكرا لقرائتكم خبر عن مسح بيئي لـ 646 منشأة ورصد مخالفات بالساحل الغربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الفرق التفتيشية للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عدة مخالفات، أبرزها منشآت تعمل دون ترخيص بيئي، ومنشآت لم تتجاوب مع مفتشين المركز وتمكنهم من الدخول للمواقع.

وأوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية والمشرف العام على الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف أن الحملة في مراحلها الأخيرة نظرًا لتغطية ما يقارب 95% من الساحل الغربي، وأنه من بين المخالفات المرصودة أيضًا تصريف مياه غير معالجة إلى البحر، بالإضافة إلى رصد حالات تلوث مثل رمي مخلفات وتصريف مياه ملوثة إلى الأودية ومجاري السيول معظمها مجهولة المصدر تم تصويرها وتوثيقها.

وبين السنقوف أن الفرق التفتيشية تمكنت من مسح ما يقارب 646 منشأة في الساحل الغربي، حيث تستكمل فرق التفتيش البيئي المشاركة في الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي للساحل الغربي أعمالها حسب الخطة الموضوعة.

وأضاف أنه قد تم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد جميع نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق الممسوحة، حيث سجلت عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي لازالت خالية ونظيفة من التلوث، كما سجلت بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية ألقي بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي، وستستمر أعمال المسح لاستكمال جميع مناطق الساحل الغربي بالمملكة.