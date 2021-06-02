شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل «الجيولوجية» لـ ”الخليج 365”: الشرقية آمنة من هزة إيران الأرضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت الهزة الأرضية التي ضربت إقليم بوشهر جنوبي إيران بقوة 3.9 درجة إلى وصولها لعدد من دول الخليج، إذ شعر بها سكان دولة الكويت، وأجزاء من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية دون تسجيل خطورة لبعدها عن دول الخليج.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل لـ "اليوم"، أن الهزة الأرضية التي ضربت جنوب إيران بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر بعيدة عن السواحل والحدود السعودية.

وأضاف: "من المحتمل الشعور بها في أجزاء قليلة من المنطقة الشرقية، ولم يكن لها أي خطورة تذكر لبعدها عن المملكة ودول الخليج"، مشيراً الى أن محطات الرصد في المنطقة الشرقية البالغة 28 محطة، ترصد وتنقل الإشارات بشكل دقيق وسريع إلى المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية بمدينة جدة ، ويقوم المركز بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي خطورة على السكان مطمئنا المواطنين والمقيمين بأن الوضع آمن.