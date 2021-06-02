الزعاق: غدًا أول مربعانية القيظ.. تبدأ مناطقنا بالمنافسة على الحرارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن يكون يوم غد الخميس أول أيام مربعانية القيظ، التي تبدأ فيها أعلى درجات الحرارة، ولمدة أربعين يومًا.

ارتفاع الحرارة:

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: “غدًا الخميس أول مربعانية القيظ، ومدتها 40 يومًا، وفيها تبدأ مناطقنا بالمنافسة على الحرارة الأحر على مستوى العالم، وتشمل ‎الكويت والأحساء ‎والخرج”.

توقعات الطقس:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل)، ورياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18- 45 كم/ ساعة، فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة 15- 30كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

شارك الخبر