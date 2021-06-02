شكرا لقرائتكم خبر «بوابة الدرعية» تستعرض الخطط التطويرية مع الأهالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت هيئة تطوير بوابة الدرعية لقاء مفتوحا مع أهالي وسكان محافظة الدرعية، وذلك في إطار لقاءاتها واجتماعاتها الدورية.

حضر اللقاء، الذي عقد في مقر الهيئة وفقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، 60 شخصا من أبناء الدرعية، قسموا على ثلاث مجموعات، حيث جرى تقديم شرح تفصيلي عن حجم المشاريع التطويرية ومواقعها، والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة لتحويل «جوهرة المملكة» إلى واحدة من أهم أماكن التجمع الإنساني في العالم، بدعم ومشاركة أهالي الدرعية، لكونهم الشريك الأهم في تطوير الدرعية التاريخية.

ونظمت هيئة تطوير بوابة الدرعية للحضور جولة في المبنى المحاكي الذي يبرز الطراز العمراني النجدي الأصيل، الذي حرصت على نمذجته بتقنيات البناء الحديثة، وسمات معمارية للمباني والمواقع التراثية في الدرعية التاريخية ووادي حنيفة، التي تبنت طابعا فريدا يعكس الجوهر الثقافي ويضمن التناغم البصري والبيئي.

واطلع الحضور على أربعة أنماط للبناء، جميعها تشترك بطرازها النجدي الأصيل على اختلاف طرق البناء والإنشاء، حيث يشرح النموذج الأول البناء النجدي بشكله الأصيل المبني من الطين والطوب وخشب الأثل دون تقنيات حديثة، ويتميز النموذج الثاني بجمعه بين البناء بالطين وبعض التقنيات الكهربائية البسيطة، ويتمتع النموذج الثالث بارتفاعات ومساحات داخلية كبيرة مدعومة بأحدث الأساليب الإنشائية الحديثة (كالأعمدة والأساسات الحديدية والخرسانية) مع إبقاء الجدران مبنية من الطوب المستخدم بالعمارة النجدية، وصولا إلى النموذج الرابع الذي أنشئ باستخدام طرق الإنشاء الحديثة والطوب الأحمر، مع تكسيته بالطين ليشكل الطابع النجدي.