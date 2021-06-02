عبارات خرسانية بمخططات ولي العهد بمكة

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وشملت الأحياء التي يخدمها المشروع مخططات ولي العهد (9) أ - ب - ط.
ويبلغ إجمالي عدد القطع السكنية المستفيدة من المشروع 3421 قطعة، إضافة إلى مدينة السيارات والكلية التقنية، كما تواصل الأمانة تنفيذ شبكات البنى التحتية لاستيعاب كميات الأمطار وإيصالها بشكل آمن لمجرى وادي عرنه، وذلك لحماية مخططات ولي العهد من أخطار السيول.
من جهة ثانية وضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في تكثيف الجانب الرقابي؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية والصحية نفذت وكالة البلديات 223 جولة رقابية على المنشآت التجارية.
وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 منشآت تجارية لعدم تجديد التراخيص البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.
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