عبارات خرسانية بمخططات ولي العهد بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لشبكات السيول، عبّارات خرسانية مغلقة لتصريف مياه الأمطار والسيول بالطرق المؤدية إلى مخططات ولي العهد بمكة المكرمة.

وشملت الأحياء التي يخدمها المشروع مخططات ولي العهد (9) أ - ب - ط.

ويبلغ إجمالي عدد القطع السكنية المستفيدة من المشروع 3421 قطعة، إضافة إلى مدينة السيارات والكلية التقنية، كما تواصل الأمانة تنفيذ شبكات البنى التحتية لاستيعاب كميات الأمطار وإيصالها بشكل آمن لمجرى وادي عرنه، وذلك لحماية مخططات ولي العهد من أخطار السيول.

من جهة ثانية وضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في تكثيف الجانب الرقابي؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية والصحية نفذت وكالة البلديات 223 جولة رقابية على المنشآت التجارية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 منشآت تجارية لعدم تجديد التراخيص البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.