شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط عصابة تسرق الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض، القبض على (4) مقيمين لقيامهم بسرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها، وضبط بحوزتهم المسروقات ومعدات تستخدم في تنفيذ جرائمهم، وأوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.