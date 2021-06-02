شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» ردا على ما نشرته ”الخليج 365” : 5 مشاريع لصيانة وتطوير طريق أبو حدرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مركز الاتصال الموحد لبلاغات وزارة النقل ردا على ما نشرته ”الخليج 365” عبر حسابه في تويتر, أن هناك أربع مشاريع جاري العمل عليها على طريق أبو حدرية بطول 110كم بالاتجاهين، بالإضافة لمشروع صيانة جذرية تم إنجاز 75% منه بطول 32كم في الاتجاهين، وأكد المركز حرص الوزارة على إنجاز كافة الأعمال بما يسهم في سلامة قاصدي الطريق. ورصد تقرير للـ ”الخليج 365” عبر فيه مرتادي طريق «أبوحدرية»، عن استيائهم من التشققات والحفريات مؤكدين أنهم قدموا ما يصل إلى حوالي 8 بلاغات