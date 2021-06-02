ضبط 4 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على (4) مقيمين لقيامهم بسرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.

ضبط الجناة

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها، وضبط بحوزتهم المسروقات ومعدات تستخدم في تنفيذ جرائمهم.

الإجراءات النظامية

وتابع المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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