الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

ضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بخميس مشيط

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة محافظة خميس مشيط أنه تم ضبط (40) شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

تجمع مخالف للاحترازات

وصَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن الجهات المختصة بشرطة محافظة خميس مشيط، ضبطت (40) شخصًا داخل منزل في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



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