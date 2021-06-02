الحكومة اليمنية: الحوثي غرّر بـ 400 ألف طفل والضحايا بالمئات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

ندد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بما تقوم به ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، في التسبب في قتل مئات الأطفال عبر عمليات غسيل فكري وتعبئة فكرية مضللة، للزج بهم في جبهات القتال.

تجنيد الأطفال:

ونشر الإرياني، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو للأطفال الذين تم الزج بهم في القتال وعلق عليه قائلًا: “نموذج لمئات القتلى الأطفال من مخرجات ما تسميها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران “المراكز الصيفية” بمحافظة الحديدة، بعد أن تم استدراجهم وتجنيدهم وتعبئتهم بثقافة الموت والكراهية والأفكار الطائفية المستوردة من إيران، والزج بهم في محارق موت مفتوحة بمختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب”.

ضحايا بالمئات:

وحذّر الإرياني من مصير مشابه لهؤلاء القتلى الأطفال، الذي يتهدد 400 ألف طفل أعلنت قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية تجنيدهم ضمن معسكرات تدريب في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها تحت غطاء “المراكز الصيفية”، ورمت بهم في هجمات انتحارية بمحافظة مأرب، وإعادتهم لأسرهم صورًا وأشلاء وصناديق فارغة.

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