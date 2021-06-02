الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

وقاية تكشف عن المعايير الواجب تحققها في شهادة التحصين عند القدوم للسعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت هيئة الصحة العامة “وقاية” المعايير الواجب تحققها في شهادة التحصين عند القدوم إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت “وقاية”، عبر حسابها في “تويتر”: إن المعايير تتضمن تلقي أحد اللقاحات المعتمدة، وأن تكون الشهادة صادرة أو مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلد القدوم.

وأوضحت أن المعايير تشمل أيضا: “ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية من لقاح ذو جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذو جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن أسبوعين”.

مستجدات كورونا في السعودية:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1269) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1081) حالة.

كما تم تسجيل (16) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (452956) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (435520) حالة.

ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية:

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.



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