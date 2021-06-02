مفحط جدة في قبضة رجال المرور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط وعرض حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.

وأوضح المرور ردًّا على مقطع فيديو أرسله مغرد وثق من خلاله عملية التفحيط: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

نصائح لقائدي المركبات:

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة، لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.



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