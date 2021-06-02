تنظيم موسم العمرة يكفل سلامة قاصدي المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة، تحرص المملكة على إقامة شعيرة العمرة مع الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام والعاملين على خدمتهم، من خلال العمرة الآمنة. العمرة الآمنة: 01 الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، بما يضمن سلامتهم. 02 تشرف المملكة سنويا على خدمة ضيوف الرحمن وتسخر طاقاتها في إعادة موسم العمرة بشكل آمن وصحي في ظل جائحة كورونا. 03 رغم استمرار الجائحة إلا أن المملكة عملت جاهدة على تنظيم العمرة بشكل آمن باتخاذ الإجراءات الصحية المعتمدة. 04 الاستمرار في تطبيق رحلة العمرة الآمنة ابتداء من إصدار التصاريح وحتى توديع المعتمرين وسط خطة تنفيذية محكمة تضمن سلامتهم. 05 تسخر المملكة كافة جهودها لتنظيم عمرة آمنة للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي الحرم المكي الشريف. 06 إقامة نموذج العمرة الآمنة وفقا للتقنية الحديثة ورقمنة الإجراءات لضمان خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى. 07 تتشرف المملكة سنويا بخدمة ضيوف الرحمن وتسخر طاقاتها في استقبال المعتمرين وسط إجراءات احترازية في ظل الجائحة.

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