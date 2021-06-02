هيكل ودليل تنظيمي للعمرة وهيئة لتنمية البحث والتطوير والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة، وإنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار». كما أقر المجلس القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

تعميق التعاون

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع أخيه سلطان عمان هيثم بن تيمور، ومضمون الرسالة الخطية التي تلقاها من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ثم تطرق المجلس إلى الاجتماع الذي عقده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مع ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، منوها في هذا السياق بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي عزز من شأنها ورسوخها حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح، على توطيدها وتعميق أوجه التعاون المشترك لكل ما فيه مصلحة وخدمة الشعبين الشقيقين، ودعم مسيرة العمل المشترك بما ينعكس إيجابا على دور البلدين في منظومة العمل الخليجي ويحقق خير ورفاه شعوبه.

مباحثات ومشاورات

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض مجمل المباحثات والمشاورات لتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، ومنها نتائج أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم خلالها من الاتفاق على المرحلة الثانية من خريطة الطريق لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وما يقارب 60 مجالا، ووضع 51 فرصة ومشروعا على تلك الخريطة خلال العامين المقبلين.

الأمن والاستقرار

وتابع المجلس مستجدات الأحداث وتطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم، والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

وتناول جملة من التقارير المتصلة بجائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس، وما سجلته من اتجاهات في المنحنيات، في ظل الجهود المتواصلة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

موافقات:

1 تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية تشيلي للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة وحكومتي جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

3 تفويض وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية أفغانستان الإسلامية، حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 إنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار».

6 الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة.

7 القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

8 تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

9 تعيين راشد الجلاجل عضوا في مجلس إدارة بنك التنمية

الاجتماعية ممثلا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

10 تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بالأدوات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية التي تحكمها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والخارجة عن اختصاصات وصلاحيات الجهات الحكومية.

11 الموافقة على تعديل المادة الـ4 من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14 / 9 / 1439هـ، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ترقيات وتعيينات:

