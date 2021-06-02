احترازات مشددة على المواقع السياحية بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط إجراءات احترازية مشددة جهزت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف الحدائق والمتنزهات العامة بأرجاء المحافظة، حيث نسقت إدارة تنمية الاستثمارات البلدية مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء الطائف لدعم برامجها وخدماتها خلال إجازة صيف العام الحالي. ووجه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، الذي وقف على تهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، بدعم المواقع بعدد من الخدمات للتسهيل على الزوار خلال الفترة المقبلة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق المملكة في الصيف.



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