تهيئة 5 مدارس في تبوك للطفولة المبكرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إجراءات تسليم 5 مدارس للبنين في المرحلة الابتدائية لشركة تطوير لتحويلها لمدارس طفولة مبكرة، ضمن مشروع التوسع في برنامج الطفولة المبكرة في المنطقة. وأكد مدير تعليم تبوك إبراهيم العمري، أن التوسع المستمر في رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة يأتي وفق الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التعليم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.



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