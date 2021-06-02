مرور 10 أيام بعد الإصابة مؤشر للتعافي من كورونا

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وأشارت في ردها على استفسار في هذا الشأن عبر الصحة 937 على موقع تويتر، إلى أنه بالنسبة إلى الحالة المؤكدة بدون أعراض فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية.
من ناحية أخرى أوضحت هيئة الصحة العامة في حسابها الرسمي على موقع تويتر أن المقصود بمحصن للمواطن والمقيم، هو كل من تظهر حالته محصن في تطبيق توكلنا، وتشمل من أكمل جرعتي لقاح كورونا كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى أو المتعافي لمدة لا تزيد على 6 أشهر بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا.
وتابعت الهيئة «إنه بالنسبة إلى غير المواطنين والمقيمين، فهو من أكمل 14 يوما من تلقيه كامل جرعات اللقاح بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة».
ما المقصود بمحصن على تطبيق توكلنا؟
من أكمل جرعتي لقاح كورونا
الحاصل على جرعة واحدة بشرط مرور 14 يوما
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