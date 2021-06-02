لجنة شورية تناقش الخطة الدراسية الجديدة لوزارة التعليم

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واستعرضت اللجنة مع مسؤولي الوزارة خلال الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441 / 1442، المحال إلى اللجنة من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها حيال ما ورد فيه من إنجازات ومؤشرات أداء ومعوقات، وأهم توصياتها بشأنه للعرض أمام مجلس الشورى في جلسة مقبلة.
وأشاد رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى خلال الاجتماع بجهود الوزارة المبذولة في قطاع التعليم خلال جائحة كورونا، فيما أشار مسؤولو الوزارة إلى الإنجازات والتحديات التي واجهت قطاع التعليم خلال جائحة كرونا وعن الخطة الدراسية الجديدة من خلال تقديم عرض مرئي.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه تقرير الوزارة ومستجدات وتحديات نظام التعليم، فيما أجاب مسؤولو الوزارة عما تم طرحه من استفسارات.
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