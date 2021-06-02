تسجيل 1269 إصابة بكورونا وشفاء 1081 حالة

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وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 1,269 حالة مؤكدة وتعافي 1,081 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10,043 حالة منها 1,489 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 452,956 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 435,520 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 16حالة ليصل الإجمالي إلى 7,393 حالة، كما تم إجراء 93,209 فحوص مخبرية.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
إجمالي الإصابات 452,956
إجمالي الوفيات 7,393
الحالات النشطة 10,043
حالات التعافي 435,520
فحوص مخبرية 93,209
حالة حرجة 1,489
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