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تسجيل 1269 إصابة بكورونا وشفاء 1081 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر، للحد من انتشار فيروس وللحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 1,269 حالة مؤكدة وتعافي 1,081 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10,043 حالة منها 1,489 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 452,956 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 435,520 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 16حالة ليصل الإجمالي إلى 7,393 حالة، كما تم إجراء 93,209 فحوص مخبرية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

إجمالي الإصابات 452,956

إجمالي الوفيات 7,393

الحالات النشطة 10,043

حالات التعافي 435,520

فحوص مخبرية 93,209

حالة حرجة 1,489

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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