شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: سماء غائمة ورياح نشطة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الخميس.

وأوضح أن السماء ستكون غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات "مكة المكرمة، والمدينة المنورة".

وتوقع هبوب رياح نشطة تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والمنطقة الشرقية ونجران، وقد تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.

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