شكرا لمتابعة خبر عن وقاية: شهادة الفحص لا تغني عن شهادة التحصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردت هيئة الصحة العامة " وقاية "، على سؤال " هل يمكن الاستغناء عن شهادة الفحص والاكتفاء بشهادة التحصين؟ " .

وقالت " وقاية ": " يجب توفر جميع الاشتراطات الصحية ولا يغني أحدهما عن الآخر" .

وكانت وقاية كشفت عن المعايير الواجب تحققها في شهادة التحصين عند القدوم إلى المملكة، وتتضمن تلقي أحد اللقاحات المعتمدة، وأن تكون الشهادة صادرة أو مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلد القدوم.