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" أبشر " يوضح قنوات تفعيل حسابك على المنصة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر القنوات التي يمكن من خلالها تفعيل حسابك في المنصة.

وذكرت المنصة أنه يمكن تفعيل حسابك في " أبشر" من خلال قائمة البنوك التالية:

- مصرف الراجحي.

- الأهلي NCB.

- بنك الجزيرة.

- العربي anb.

- بنك الرياض.

- البنك السعودي للاستثمار.

- بنك البلاد.

- ساب.

- مصرف الإنماء.

- البنك السعودي الفرنسي.

- البنك الأول.

ويمكن الإطلاع عليهم من خلال الرابط التالي من هــــنــــا.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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