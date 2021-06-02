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شكرا لمتابعة خبر عن " أبشر " يوضح قنوات تفعيل حسابك على المنصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت منصة أبشر القنوات التي يمكن من خلالها تفعيل حسابك في المنصة.
وذكرت المنصة أنه يمكن تفعيل حسابك في " أبشر" من خلال قائمة البنوك التالية:
- مصرف الراجحي.
- الأهلي NCB.
- بنك الجزيرة.
- العربي anb.
- بنك الرياض.
- البنك السعودي للاستثمار.
- بنك البلاد.
- ساب.
- مصرف الإنماء.
- البنك السعودي الفرنسي.
- البنك الأول.
ويمكن الإطلاع عليهم من خلال الرابط التالي من هــــنــــا.