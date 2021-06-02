شكرا لمتابعة خبر عن " أبشر " يوضح قنوات تفعيل حسابك على المنصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر القنوات التي يمكن من خلالها تفعيل حسابك في المنصة.

وذكرت المنصة أنه يمكن تفعيل حسابك في " أبشر" من خلال قائمة البنوك التالية:

- مصرف الراجحي.

- الأهلي NCB.

- بنك الجزيرة.

- العربي anb.

- بنك الرياض.

- البنك السعودي للاستثمار.

- بنك البلاد.

- ساب.

- مصرف الإنماء.

- البنك السعودي الفرنسي.

- البنك الأول.

ويمكن الإطلاع عليهم من خلال الرابط التالي من هــــنــــا.