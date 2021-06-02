شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " زبيدة " تفتتح معرضًا كاملاً لتزيين سيارات النساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت الفتاة السعودية " زبيدة " عن شغفها في تزيين السيارات وهو الأمر الذي دفعها لافتتاح معرضًا كاملاً لتزيين سيارات النساء.

وقالت "زبيدة" خلال لقائها بقناة "الإخبارية": " أحب عالم السيارات من وأنا صغيرة وأشوف أخويا كيف يهتم بسياراتهم وأشتريت سيارة لنفسي وأهتميت فيها وبعدها قررت أفتح مجال لتزين سيارات النساء".

وأضافت: "كل الأشياء في المعرض من تطريز وخياطة أنا اللي بعملها، وكان فيه بعض الانتقادات كيف مرأة تقدر تشتغل في مجال السيارات وقدرت أواجه الانتقادت وكانوا ضدي الآن صارو معي".

وأوضحت "زبيدة" أيضًا أنها اعتادت على صناعة الجلود والعمل على الآلات الحادة التي أصبحت مصدر رزق لها ولغيرها وفخر وقدوة لعدد من الفتيات السعوديات.