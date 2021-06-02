شكرا لمتابعة خبر عن وقاية تكشف عن المعايير الواجب تحققها في شهادة التحصين عند القدوم إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الصحة العامة "وقاية" عن المعايير الواجب تحققها في شهادة التحصين عند القدوم إلى المملكة.

وقالت "وقاية" إن تتضمن تلقي أحد اللقاحات المعتمدة، وأن تكون الشهادة صادرة أو مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلد القدوم.

وأوضحت:"ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية من لقاح ذو جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذو جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن أسبوعين.