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وقاية تكشف عن المعايير الواجب تحققها في شهادة التحصين عند القدوم إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الصحة العامة "وقاية" عن المعايير الواجب تحققها في شهادة التحصين عند القدوم إلى المملكة.

وقالت "وقاية" إن تتضمن تلقي أحد اللقاحات المعتمدة، وأن تكون الشهادة صادرة أو مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلد القدوم.

وأوضحت:"ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية من لقاح ذو جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذو جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن أسبوعين.

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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