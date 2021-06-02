شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: يجب على المخالط التزام منزله وعدم الذهاب إلى العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور ناصر توفيق، أستاذ التخدير والعناية المساعد بجامعة الملك سعود، عن ما صرحت به "الصحة - 937" في إمكانية استمرار المخالط لمصاب بـ " كورونا " في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض.

وقال "توفيق" لـ "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية": "هناك خطر لأن أعراض الفيروس لا تظهر إلا بعد 10 أيام ونحن لا نريد أن نخاطر بأبناء الوطن والدولة أعطت المخالط أجازة".

وأضاف: "يجب أن نلتزم بما قالته وزارة الصحة في البداية إذا خالطت أحد يجب أن تلزم مكانك ولا يجب أن يتم تغيير هذه الخطة في الوقت الراهن".

وعن مؤشر الإصابات، توقع "توفيق" تحسن المؤشر خلال الاسبوع القادم إذا تم الالتزام بخطة وزارة الصحة والعمل بها جيدًا.