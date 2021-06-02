شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: المخالط لمصاب كورونا يمكنه الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة عبر حسابها " 937 " أنه عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة يتم عزل المخالط.

وأوضحت وزارة الصحة:" إذا ظهرت على المخالط أعراض لمدة 10 أيام على الأقل من تاريخ ظهورها عليه".

وتابع:" تنتهي فترة العزل بشرط أن تكون آخر ثلاثة أيام بدون أعراض، يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لك أظهر عليه أعراض مع التقيد بالاحترازات".