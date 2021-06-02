شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " السليمان " يوضح حكم البكاء على الميت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم البكاء على الميت وهل ينافي الصبر.

وقال "السليمان" في فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء: "البعض عند المصيبة يحصل منه ما يتعلق برفع الصوت في البكاء والتطاول في الكلام.. والنبي تبرأ من ذلك".

وأضاف: "لايجوز مما يحدث من البعض كقيام بعض السيدات بشق توبها وحلق رأسها عند المصيبة.. فكل ذلك تبرأ منه النبي".

وتابع: "أما فيما يتعلق بالبكاء المعتاد عليه فهذا أمر طبيعي فالنبي عند وفاة أبنه سأله الصحابة قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله".