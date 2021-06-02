شكرا لمتابعة خبر عن " الموارد البشرية بتبوك " تنفذ حملة رقابية على الأنشطة التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

نفذت فرق التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك حملة تفتيشية للتأكد من مدى التزام أصحابها بقرارات الوزارة ولوائح العمل التنفيذية التي أصدرت مؤخراً وقرارات التوطين وبيئة العمل والاحترازات والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس كورونا

وأسفرت الحملة عن زيارة 45 محلاً وتحرير 5 مخالفات، منها 3 مخالفات لعمل العامل في مهنة تخالف المهنة المدونة في رخصة عمله، ومخالفتان بعمل العامل دون حصوله على رخصة عمل.

وأكد سعادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك، منيف بن هابس الحربي، استمرار الحملات التفتيشية، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات ودعا «الحربي» المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.