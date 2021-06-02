شكرا لمتابعة خبر عن أيادي العبث والتخريب تطال لوحة إرشادية بأضم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري تصوير: صالح المتعاني (صدى):

تعمل وزارة النقل جاهدةً بتركيب لوحات إرشادية تحمل مسميات مدن ومحافظات وطننا الغالي ، ولكن بعض تلك اللوحات التعريفية والإرشادية لم تدم طويلاً حيث لم تسلم من أيادي العابثين التي لا تقدر جهود وزارة النقل والغرض الذي وضعت من أجله .

ومن أمثلة ذلك ما رصده صباح اليوم المواطن " صالح رزق الله المتعاني " للوحة إرشادية هامة طالتها يد العبث بمحافظة أضم وتقع تحديداً بأعلى عقبة " البوا " للقادم إلى مركز حقال التابع لمحافظة أضم جنوبي منطقة مكة المكرمة ، ولم يتبق من اللوحة سوى " أهلا بكم في مركز.....بمحافظة..... " ولكن ماهي هذه المحافظة وما هو هذا المركز ، والذي سيوقع المسافر أو الزائر في التضليل وحيرة من أمره .

وأصبحت هذه اللوحة الآن مشوهةً للطريق، والتي لم توضع من فراغ وإنما وضعت لسهولة وسرعة معرفة أسماء المدن وجهاتها وأبعادها ، وأصبح من الظروري أن نعي جميعاً ونعرف جيداً الغرض الذي وضعت من أجله هذا اللوحات ، وتوعية المواطنين والشباب بأن تلك الأعمال التخريبية غير حضارية وأن المواطن والشاب هما شركاء في التنمية والتطور ، والمحافظة على مكتسبات الوطن .