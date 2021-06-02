شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم : مضاعفة الجهود لتحقيق «العدالة الناجزة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمضاعفة الجهود للوصول إلى ما نسعى إليه في تحقيق هدفنا الأسمى وهي العدالة الناجزة، حاثًا الجميع على التطوير والتحسين في جودة الخدمات المقدمة لعموم المستفيدين، بتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي حرصت على دعم مشاريعه وتحقيق أهدافه ورفع كفاءة العمل القضائي.

جاء ذلك خلال تفقده ، صباح اليوم الأربعاء ،محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض.

واطلع د.اليوسف خلال زيارته على إجراءات العمل بين الإدارات المعنية في إدارة وضبط الجلسات القضائية الرقمية وسير إنجاز العمل المرتبط بعملية التقاضي عن بعد، كما شهدت الجولة الاطلاع على عمل إدارة الدعاوى والآلية المتبعة في سير الدعوى بشكلٍ رقمي ومتابعة قيد الدعوى وتسليم الأحكام، وتفقد خلال زيارته لمرافق المحكمة وما تتطلبه من خدمات وتحسينات في البنية التحتية.

كما التقى بأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وناقش معهم سبل التطوير وزيادة الانتاجية، وتسهيل إنجاز الدعوى المنظورة للمحكمة.

بعد ذلك التقى بمنسوبي المحكمة وأكد في لقاءه بأن قضاء ديوان المظالم قد وفر كل السبل والخدمات التي تساهم في تسريع إنجاز الدعاوى، بالتنسيق والمتابعة مع الدوائر القضائية والإدارات المرتبطة بها، وما نشهده اليوم بعد التحول الرقمي لكافة الخدمات وصولًا إلى تقديم وسائل التواصل المتعددة للتواصل مع المحكمة، يعطي أهمية بالغة في مواصلة الإنجاز.