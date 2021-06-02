استشاري : معظم الأطفال لا يفصحون عن معاناتهم مع العين الكسولة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري عيون الأطفال الدكتور عبدالرب السلمي، الوالدين إلى فحص عيون الأطفال الذين يتعاملون مع الأجهزة التقنية عن قرب إذ يقربون الجهاز لمسافات قريبة من العينين، ويستخدمون الأجهزة في الغرف المظلمة، وهو ما يشير إلى وجود ضعف في النظر أو الإصابة بما يسمى العين الكسولة.

العين الكسولة والرؤية المنخفضة:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365 “، العين الكسولة هي حالة مرضية تتطور في مرحلة الطفولة، يحدث فيها خلل في التطور البصري في إحدى العينين أو كلاهما، مما يؤدي إلى عدم تحفيز المسارات العصبية بين العين والدماغ بشكل صحيح، فتنخفض بسببها الرؤية، وفي حال إصابة إحدى العينين يكون التركيز في الرؤية على العين السليمة، كما تعد إحدى مشاكل الرؤية الشائعة عند الأطفال، ومن أكثر الأسباب شيوعًا لضعف البصر الشديد بين الأطفال.

أعراض كسل العين:

وأشار إلى أنه قد يصعب تمييز أعراض كسل العين ما لم يكن هناك عرض واضح مثل الحول، وغالبًا لا يدرك الأطفال الأصغر سنًا – أصغر من ٣ سنوات – أن هناك خللًا في رؤيتهم، وإن تمكنوا من إدراكها، فقد يجدوا صعوبة في شرح ذلك الخلل، أما بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا -٣ سنوات فأكبر- فقد يشتكون من عدم قدرتهم على الرؤية بعين واحدة، وأنهم يعانون مشاكل في القراءة والكتابة والرسم، ولكن في بعض الحالات قد يتمكن الأهل من ملاحظة الاختلاف بين العينين وحركتهما، حيث تشمل العلامات والأعراض وجود حول في العينين، التحديق بشدة، أو إغلاق عين واحدة، أو إمالة الرأس أثناء النظر إلى الأشياء، عدم تناسق الحركة بين العينين، تحرك عين واحدة للداخل والخارج، ضعف في إدراك عمق الأجسام والأشياء من حوله، صعوبة في معرفة مدى قرب أو بعد شيء ما عنه، تدلي الجفن العلوي.

وسائل علاج الكسل:

وعن العلاج اختتم الدكتور السلمي بالقول، يتضمن علاج كسل العين على عدة وسائل منها، النظارات الطبية لعلاج قصر أو طول النظر مع فحص العينين بانتظام أو تقويم الحول، العدسات اللاصقة، ولكن للأطفال الأكبر سنًا، الجراحة لعلاج إعتام عدسة العين – الماء الأبيض-، الجفن المتدلي (جراحة تصحيحية للجفن)، أو بعض حالات الحول (جراحة تجميلية)، لتساعد العينين على العمل معًا بشكل أفضل، كما يتم تحفيز استخدام العين الكسولة على الرؤية باستخدام رقعة العين إذ تغطى العين الجيدة حتى تضطر العين الكسولة إلى العمل، من ساعتين إلى 6 ساعات يوميًا، وقطرات العين وتستخدم لتعتيم الرؤية في العين السليمة وتشوش الرؤية فيها، لتشجع الطفل على استخدام العين الكسولة، والنظارات الطبية في حال كانت كلتا العينين مصابة بكسل العين بنفس المستوى.

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