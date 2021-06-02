استشارية نساء : هذه أسباب أصعب شهور الحمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة عبدالسميع لـ” متابعات الخليج 365“، أن أصعب شهور الحمل هي الشهور الثلاثة الأولى، وذلك لأنها تتميز ببعض الأعراض الصعبة، مثل: الغثيان الصباحي والرغبة الشديدة في القيء، أو الإصابة بالقيء المتكرر أو المستمر، بجانب فقدان الشهية لتناول الطعام، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الوزن والشعور بالإجهاد والتعب معظم الوقت، بالإضافة إلى الحاجة إلى التبول المتكرر، والإصابة باضطرابات المزاج.

الحمل غير المستقر:

وبينت أنه قد تزداد في هذه الشهور فرص حدوث الإجهاض التلقائي، فالجنين في هذه الشهور يكون صغير الحجم جدًا، والمشيمة في طور النمو، ويمكن لأي مجهود زائد أو تحركات عنيفة أو خاطئة، أن تهدد بقاء الجنين داخل الرحم، خصوصًا في حالات الحمل غير المستقر، لذا عادة ينصح أن تكون الحامل تحت المتابعة الدورية شهريًا.

تجاوز أصعب شهور الحمل:

وتنصح استشارية النساء الحوامل، بتجنب الوقوف لفترات زمنية طويلة، وعدم ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، الحرص على ارتداء الملابس المريحة والجوارب، تناول كميات كافية من السوائل، للحفاظ على تدفق الدم، ومنع احتباس السوائل، استخدام الكمادات الباردة على المناطق المتورمة لخفض التورم، التقليل من الأملاح، وذلك لأنها تساعد في زيادة احتباس السوائل.

الاستجابة لهرمونات الحمل:

وأكدت الدكتورة فاطمة في ختام حديثها، أن التغييرات التي تحدث للمرأة الحامل أثناء الحمل تختلف باختلاف طبيعة الجسم، ومدى استجابتها لهرمونات الحمل، فلكل فترة من الحمل خصائص مشتركة بين النساء الحوامل بشكل عام، والأشهر الأخيرة من الحمل هي متعبة لجميع النساء بشكل عام، لأن وزن الجنين يزيد، لذلك تصبح حركة الحامل بطيئة وصعبة، بالإضافة إلى الأعراض الأخرى المصاحبة.

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