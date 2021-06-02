السعودية | لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون

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عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية في مجلس الشورى برئاسة معالي عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، لقاءً – عبر الاتصال المرئي – مع نظيرتها في جمهورية المجر برئاسة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المجرية السعودية بالبرلمان المجري روبرت بالاش شيمون، بحضور أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية بالمجلس، وبمشاركة سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي.

ونوه الخليوي بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية المجر، مؤكداً أهمية تعزيزها ودعمها في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، مسلطاً الضوء أمام الجانب المجري على جهود المملكة في نشر السلام والاستقرار في العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المجرية السعودية روبرت شيمون خلال اللقاء المرئي أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة والمجر في شتى المجالات، لاسيما العلاقات البرلمانية التي تجمع البرلمان المجري ومجلس الشورى, منوهاً بما جرى تعزيزه على مستوى العلاقات الثنائية بتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في أكتوبر الماضي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان المجري، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية من خلال تبادل الزيارات بما يخدم خبرات الجانبين والمصالح المشتركة.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.