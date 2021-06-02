شكرا لقرائتكم خبر عن «عمار السعودية» تعيد تأهيل 70 بيتًا في حي الدواسر بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمين المنطقة الشرقية ، مبادرة "عمار السعودية" ، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي م.أحمد القرعاوي، وذلك في حي الدواسر بالدمام.

وقام " الجبير" بجولة داخل المنطقة المحسنة بحي الدواسر بالدمام،وشارك في الأعمال التى ينفذها عدد من المتطوعين والجمعيات المتخصصة بالتنمية الاسكانية،حيث تم تنفيذ أعمال تحسين المنازل وإنارة الطرق وزراعة المسطحات الخضراء وبعض أعمال الصيانة.

وتقوم الآن الأمانة بالتنسيق مع الوزارة بدراسة الأحياء الشعبية بالمنطقة الشرقية، ليتم العمل عليها في المرحلة المقبلة،حيث تم تأهيل 40 بيت في حي الدواسر بالدمام والمستهدف 70 بيت بالحي يتوقع الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة.

من جهته ذكر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي م.أحمد القرعاوي إن المبادرة أطلقتها الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة للإسكان التنموي وتم تنفيذها حتى الآن في 6مناطق على مستوى المملكة،وتستهدف 17منطقة،وتم تحديد حي الدواسر بالدمام كونه موقع حيوي ومن الأحياء العريقة.