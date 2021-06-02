شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد ... رئيس الأركان يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظه الله- . رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (١٢) ودورة القيادة والأركان (٤٧).

وكان في استقبال لدى وصوله الكلية قائد كلية القيادة والأركان ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.

وفور وصوله عزف سلام الفريق وبدء الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة لقائد الكلية, ثم شاهد الجميع العرض المرئي للكلية، ومن ثم اعلنت نتائج الدورات حيث كرم معاليه المتفوقين من دورتي الحرب (١٢) ودورة القيادة والأركان (٤٧).

يذكر أن خريجي دورة القيادة والأركان (٤٧) تضم عدد (٢٦) دارساً من الدول الشقيقة والصديقة.