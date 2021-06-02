بطلب قطري.. تأجيل اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب لمدة أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جامعة الدول العربية تأجيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب إلى 15 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم 8 يونيو/حزيران الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، قد تأجل بناء على طلب من قطر لمدة أسبوع على أن يعقد يوم 15 الجاري.

وكان السفير حسام زكي أعلن أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية.

يذكر أن الاجتماعات التشاورية، تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة، وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.