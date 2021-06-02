حجب التطبيقات والمواقع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

في سياق التصدّي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وإيقاف وحجب المواقع والمنصّات والمنابر المُقرصِنة للمحتوى الإعلامي، عُقد اجتماع بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية و”مجموعة MBC” بهدف نشر التوعية والتثقيف حول خطورة تلك الانتهاكات، وتعزيز وحماية الملكية الفكرية، إضافةً إلى تطوير مجموعة من الخطوات واللوائح والإجراءات بما يتماشى مع متغيّرات السوق واحتياجاته.

خطة إعلامية للتوعية بحقوق الملكية الفكرية

تمخّض الاجتماع عن عدة مُقرّرات منها وضع خطة إعلامية للتوعية بحقوق الملكية الفكرية ومخاطر الانتهاكات، إضافةً إلى إقامة “مجموعة MBC” ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لفريق الهيئة في عدة مجالات أبرزها أساليب وطرق قرصنة المحتوى الإعلامي الرقمي وكيفية التعامل معها والحدّ منها، إلى جانب الاتفاق على إقامة اجتماعات دورية شهرية لتفعيل سبُل التواصل والعمل، وتقييم الإنجازات، والخروج بتوصيات وخطط مستقبلية.

تطوير صناعة المحتوى الإعلامي

وفي هذا السياق، أعرب سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة MBC”، عن عميق امتنان المجموعة لمبادرة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتواصل والتنسيق، موضِحًا رغبة MBC في التعاون مع الهيئة لتطوير صناعة المحتوى الإعلامي وحماية الحقوق في السوق السعودية.

وأضاف بارنيت: “تمثّل الهيئة السعودية للملكية الفكرية نموذجًا مثاليًا يُعتدّ به عالميًا، حيث تضمّ تحت مظلّتها كل ما يتّصل بقضايا الملكية الفكرية وحقوقها، ويُحسب لها، ممثلة في فريق التفتيش، سرعة تجاوبها المستمرّ في إيقاف وحجب المواقع والتطبيقات والمنصات المقرصِنة للمحتوى”.

وختم بارنيت: “إن جهود الهيئة وإنجازاتها حاضرة بشكل فاعل على كافة المحاور، وقد أسهمت في حماية وتعزيز وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة، الأمر الذي يعود بالفائدة على جميع القطاعات والمؤسسات المنتِجة والعارِضة للمحتوى الإعلامي، وينعكس إيجابًا على إيرادات قطاعَي الإعلام والترفيه اللذيْن يشكلان أبرز دعائم اقتصاديات المعرفة ودعم عملية التنمية المستدامة”.

الحدّ من القرصنة وانتهاك الحقوق

من جانبه سلّط ياسر بن صالح الدباسي، المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية، الضوء على بعض أبرز مبادرات الهيئة وإنجازاتها فيما يتعلق بالحدّ من القرصنة، موضحًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا السياق. كما شكر الدباسي “مجموعة MBC” على سرعة تجاوبها مع مبادرة الهيئة وثمّن دعمها المتواصل، مُعربًا عن ثقته بالنتائج المَرجوّة من هذه الشراكة ومشدّدًا في الوقت نفسه على أهمية الإجراءات والآليات والصيغ المُعتمدة في التصدي لعمليات قرصنة حقوق الملكية الفكرية عبر كافة المواقع والمنصات والمنابر الإعلامية.الإعلامية.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التي تنضوي تحت مظلة مجلس الوزراء، تلتزم بمحاربة قرصنة حقوق الملكية الفكرية على كافة الأصعدة، وقد لعبت منذ تأسيسها دورًا محوريًا في تسريع وتيرة الإجراءات القانونية المعتمدة في حالات الحدّ من القرصنة، مما أدى بالتالي إلى تسريع عملية إغلاق المواقع والمنابر والمنصات المقرصِنة للمحتوى.

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