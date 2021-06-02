أبو زاهرة : زحل والمشتري يزينان ليالي يونيو الصيفية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سيرصد بسماء الوطن العربي كوكب المشتري عملاق النظام الشمسي مع كوكب زحل ملك الحلقات خلال شهر يونيو 2021، وذلك في وقت متأخر من الليل وفي الساعات التي تسبق شروق الشمس، حيث يظهر هذان الكوكبان عاليًا في السماء خلال ساعات الفجر.

زحل يظهر منتصف الليل:

وأشار إلى أنه يرتفع زحل أولًا، حيث يظهر عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي بداية الشهر، وحوالي منتصف المساء بحلول نهاية الشهر، وسوف يتبع كوكب المشتري زحل في السماء بعد فترة وجيزة، فيما يعتبر المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم “أقمار غاليلو” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

يرصد بالعين المجردة:

ولفت إلى أن كوكب زحل يوجد أعلى يمين كوكب المشتري الساطع – بالنسبة الراصد – وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي، ويمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة، وتم الكشف عن حلقاته منذ القرن السابع عشر، وفي القرن العشرين استطاعت المركبات الفضائية الكشف عن العديد من الحلقات الرقيقة والخافتة التي تتكون من جزئيات صغيرة من الجليد بعكس ما كان يعتقد سابقا عن وجود ثلاثة حلقات فقط.

زوايا ميل الحلقات:

ونوه أن حلقات زحل كانت في أقصى ميلان لها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 بزاوية 27 درجة، وبعد ذلك فان زاوية ميل الحلقات سوف تتقلص إلى أن تظهر في حافتها عام 2025، وفي ذلك الوقت فإن حلقات زحل ستكون غير مرئية للراصدين من الأرض لحوالي شهر ونصف، وبعد العام 2025 سيبدأ الجانب الجنوبي للحلقات في الظهور، وبعد ذلك بحوالي سبع سنوات في مايو 2032 الجانب الجنوني للحلقات سوف يكون في أقصى ميلان بزاوية 27 درجة باتجاه الأرض، وبعد 7 سنوات تقريبًا من أقصى ميلان للجانب الجنوني لحلقات زحل ستظهر الحلقات حافتها وتعود غير مرئية في عام 2039، وبعد سبع سنوات من ذلك سيصبح الجانب الشمالي لحلقات زحل في أقصى ميلان 27 درجة باتجاه الأرض في 15 نوفمبر 2046.

في نقطة الحضيض:

واستدرك: نحن نرى الوجه الشمالي للحلقات لحوالي 15 سنة و 9 أشهر وبعد ذلك نرى الوجه الجنوبي لحوالي 13 سنة و 9 أشهر، هذا الاختلاف يرجع إلى أن مدار هذا الكوكب إهليجي، حيث يتحرك بشكل أسرع عندما يكون في نقطة الحضيض أقرب نقطة من الشمس، ولكنه يتحرك ببطء عندما يكون في أبعد نقطة من الشمس والتي تسمى الأوج.

أروع وأجمل الكواكب:

وخلص أبو زاهرة إلى القول: “يمتلك هذا الكوكب 62 قمرًا و 53 منها فقط تمت تسميتها، و 13 قمرًا فقط أقطارها أكبر من 50 كيلومترًا، لذلك فإن هذا الكوكب عالم جميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأجمل الكواكب في نظامنا الشمسي المشاهدة عبر التلسكوبات، مع الإشارة إلى أن القمر سيلتقي بكوكبي المشتري وزحل في وقت متأخر من هذا الشهر، من حوالي 27 إلى 29 يونيو.

شارك الخبر