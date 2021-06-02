محلل مالي : تداول قد تعوض عملاءها عن التعطل المؤقت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصف المحلل المالي سالم الشويمان، تعليق العمليات بالسوق المالية “تداول” بالأمر النادر، معقبًا:” الخلل قد يكون تقنيًا أو فنيًا وهو شيء بسيط ومقدور عليه، وبالتأكيد توجد احتياطات وإجراءات لضمان حماية أموال المتداولين”.

تداول تحل مشكلة التعطل المؤقت:

وأوضح المحلل المالي سالم الشويمان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، من الممكن اتخاذ إجراءات بعد إصلاح الخلل، بما يشمل تعويض المتداولين عن الساعات أو الدقائق التي مضت دون أن يتمكّنوا من التداول، أو السماح بوقت إضافي.

وتابع: “هناك احتياطات كثيرة لحماية أسهم وأموال المتداولين فلا داعي للخوف”، معقبًا: “وقف التداول حالة نادرة تحدث لأول مرة ولا داعي للقلق”.

عطل مؤقت بـ تداول:

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلنت “تداول” أنها عالجت الخلل الفني الذي طرأ في سوق الأسهم السعودي، مؤكدة أن نشاط السوق يسير بشكل طبيعي ومنتظم.

وقدمت “تداول” اعتذارها، مؤكدة سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

تعطل نظام تداول:

كان نظام التداول في سوق الأسهم السعودية قد تعطل اليوم الأربعاء، قبل أن تعلن شركة السوق المالية السعودية “تداول” في بيان أنه “تم تعليق التداول في السوق بشكل مؤقت، بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة”.

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