أفضل الرياضات مع ارتفاع درجة الحرارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري العظام الدكتور أحمد سليم، أفراد المجتمع بعدم تجاهل ممارسة الرياضة بحجة ارتفاع درجة الحرارة، مبينًا أن الفرد يحتاج إلى الرياضة لمدة نصف ساعة يوميًا للمحافظة على نشاط الدورة الدموية حتى لو كانت الأجواء حارة ورطبة.

السباحة والمشي والدراجة:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365 “، إن هناك مجموعة من الرياضات التي يمكن ممارستها بالرفم من ارتفاع درجة الحرارة وهي:

⁃ السباحة، إذ يمكن السباحة لمدة نصف ساعة يوميًا، إذ تساعد هذه الرياضة على التخلص من الدهون والوزن الزائد، وتعمل على شد عضلات الجسم والتخلص من الترهلات.

⁃ المشي والجري الخفيف، فهذه الرياضة مفيدة في حرق السعرات والتخلص من الدهون والتخسيس، مع مراعاة ألا تمارس هذه الرياضة في فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس.

⁃ ركوب الدراجات الهوائية، ويساعد ذلك على شد عضلات الجسم وخاصة عضلات الساقين والفخذين، حيث يمكن ممارسة هذه الرياضة لمدة نصف ساعة يوميًا لحرق 400 سعر حراري.

⁃ قفز الحبل، ويساعد أداء تمرين قفز الحبل لمدة نصف ساعة يوميًا على حرق ما يقارب من 350 سعر حراري، كما يعمل هذا التمرين على شد العضلات في جميع أنحاء الجسم، خاصة الذراعين والساقين.

نصائح مهمة:

ويوجه الدكتور سليم بعض النصائح المهمة وهي، ارتداء الملابس القطنية الخفيفة التي تناسب المناخ وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، اصطحاب زجاجة من المياه أثناء ممارسة الرياضة وغيرها، لتجنب العطش والشعور بالجفاف نتيجة التعرق بغزارة، تجنب ممارسة أي رياضة تحت أشعة الشمس المباشرة.

ارتفاع درجة الحرارة:

وخلص الدكتور سليم إلى القول، تزداد درجة حرارة الجسم قليلًا في فصل الصيف، مما يؤثر على وظائف جسم الإنسان وعلى نشاطه، ويكون أكثر عرضة لضربات الشمس والإجهاد الحراري والجفاف مما يجعله يحتاج كمية كبيرة من الماء، لذا فإنه من المهم تناول الماء بكميات كافية على ألا يقل عن 8-10 أكواب من الماء خلال اليوم، مع الحرص على تناول العصائر الطازجة.

مع ملاحظة أن الجسم يعمل بشكل أفضل في نطاق درجة حرارة معينة ومعتدلة، ولكن عندما تزداد درجة حرارة الجسم فوق الحد الطبيعي، فهنا يجب أن يقوم الجسم بخفضها، ويتم ذلك بعملية التعرق فتتمدد الأوعية الدموية لزيادة تدفق الدم إلى الجلد وهذا يسمح للحرارة الزائدة بالخروج بعيدًا عن الجسم، لذا يجب الحرص على تناول السوائل.

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