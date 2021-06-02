الصحة: يمكن لمخالط مصابي فيروس كورونا الاستمرار في عمله بشرط!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أنه عند مخالطة شخص سليم لحالة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة فإنه يتم عزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة 10 أيام.

مخالطة مصابي كورونا:

وأضافت الوزارة، بأنه يمكن للمخالط لاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الاحترازات الوقائية لمواجهة عدوى الفيروس، بحسب قناة الإخبارية.

كورونا والعزل الصحي:

وأوضحت الوزارة أنه في حالة ظهور أعراض الفيروس يعزل الشخص نفسه فورُا ويقوم بعمل مسحة بالفحص المخبري لتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، منوهة بأنه في حالة التأكد من الإصابة يستمر المصاب في العزل لمدة 10 أيام على الأقل وقبل إنهاء العزل يجب أن تكون أخر 3 أيام بدون أعراض مرضية.

وأكدت وزارة الصحة أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة المصابة بفيروس كورونا يصاحبها أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

ونوهت الوزارة بأنه بالنسبة إلى الحالة المؤكدة بدون أعراض فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9871) حالة من بينها (1443) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (451687) حالة، توفي منهم (7377) حالة.

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