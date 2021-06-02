فنان العرب محمد عبده بخير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر عدد من محبي الفنان محمد عبده عن غضبهم من تداول شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

شائعة وفاة محمد عبده:

وانهالت الدعوات بالصحة والعافية من قبل محبي الفنان ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد أحد محبيه معبرًا عن غضبه من شائعة وفاة الفنان، قائلًا: “حسبي الله على من صدّر الإشاعة وروجها، فنان العرب بخير وسلامة، عسى الله يخليه لنفسه وللوطن”.

وأضاف آخر، قائلًا: “حسبنا الله على من زعزع قلوبنا بخبر وفاة محمد عبده”، وتابع ثالث: “محمد عبده واجهة الأغاني الوطنية السعودية وفنان سعودي كبير له ثقله ويعتبر محمد عبده فنان الوطن الأول الله يخليه لوطنه”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول شائعة حول وفاة فنان العرب حيث يعود تاريخ إنشاء هذا الوسم إلى عام 2013 وتم تفعليه أكثر من مرة في محاولات وهمية لتضليل الجماهير.

نبذة عن حياة الفنان محمد عبده:

محمد عبده مغنٍّ وملحن ولد في محافظة الدرب في منطقة جازان ويعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث.

عُرف بلقب “فنان العرب” ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية ، حيث شارك كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال إفريقيا وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس.

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