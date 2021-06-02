السعودية تحقق مفهوم العمرة الآمنة عبر التقنية الحديثة ورقمنة الإجراءات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تهدف المملكة إلى إقامة شعيرة العمرة مع الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام والعاملين على خدمتهم، من خلال العمرة الآمنة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما تلتزم المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، بما يضمن سلامتهم، حيث تشرف المملكة سنويًا على خدمة ضيوف الرحمن وتسخر طاقاتها في إعادة موسم العمرة بشكل آمن وصحي في ظل جائحة فيروس كورونا.

ورغم استمرار جائحة فيروس كورونا إلا أن المملكة عملت جاهدة على تنظيم العمرة بشكل آمن باتخاذ الإجراءات الصحية المعتمدة وتستمر المملكة في تطبيق رحلة العمرة الآمنة ابتداء من إصدار تصاريح العمرة وحتى توديع المعتمرين وسط خطة تنفيذية محكمة تضمن سلامتهم.

نموذج العمرة الآمنة

وتعتمد المملكة في إقامة نموذج العمرة الآمنة على التقنية الحديثة ورقمنة الإجراءات لضمان خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى.



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