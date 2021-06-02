السعودية | خالد عبدالرحمن يطلق منصة إعلامية.. وهذا ما تتضمنه

شكرا لقرائتكم خالد عبدالرحمن يطلق منصة إعلامية.. وهذا ما تتضمنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خطوة جديدة تحاكي التطور التقني، قرر الفنان السعودي خالد عبدالرحمن إطلاق منصة إعلامية تتضمن جميع أعماله الفنية، والتي سيتم تدشينها قريباً.

وتضم المنصة العديد من أعماله ومشاركاته بالصوت والصورة، سواء الأعمال القديمة أو الجديدة باستثناء الأعمال التي تملكها شركات إنتاج أخرى.

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حفلات مباشرة

وقال الفنان السعودي إن 12 حفلة غنائية ستبث مباشرة عبر المنصة لمدة عام، بالإضافة إلى طرح ألبومه الجديد تحت مسمى "خالديات" حصرياً عبر المنصة.

كما سيتم بث جلسات غنائية، بالإضافة إلى بث مباشر لرحلاته الداخلية والخارجية.

وبيّن أن هناك إذاعة في المنصة الإعلامية، سيتم من خلالها بث أغانيه الجديدة والقديمة على مدار الساعة.

كذلك، تتضمن المنصة العديد من الأغاني الحصرية والصور النادرة والذكريات القديمة للجلسات.

الفنان خالد عبدالرحمن

شاعر وملحن

يذكر أن الفنان خالد عبدالرحمن بدأ اهتمامه بالتلحين نهاية عام 1985، بعدما اشترى آلة العود وبدأ في تعليم نفسه ذاتياً حتى أتقن العزف.

كما قام بإنتاج أول ألبوم له بعنوان "صارحيني"، ويتميز بتلحين أغلب أغانيه بالإضافة لكتابة القصائد لكونه شاعراً.

ويعتبر خالد عبدالرحمن فناناً شاملاً يقيم بعض الأمسيات الشعرية ويعشق الرحلات البرية والصيد.