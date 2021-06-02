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الخثلان: مَن مات بسبب "كورونا" يُرجى أن يكون شهيدا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

غرد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان؛ قائلا إن وباء كورونا مثل الطاعون.

وكتب سعد الخثلان، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر":"‏مَن مات بسبب وباء كورونا فيُرجى أن يكون شهيداً؛ لأن وباء كورونا مثل الطاعون، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من مات بالطاعون فهو شهيد).

وانتشر التغريدة بمنصات التواصل الاجتماعي بعد أن لافت تفاعلا من قبل المواطنين، حيث أثارت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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