شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت الأحوال المدنية خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه بمجرد توثيق عقد الزواج في وزارة العدل يتم تسجيل الزواج الكترونيا في الأحوال المدنية من خلال الربط الالكتروني بين الجهتين.

ويمكن الدخول إلى منصة أبشر وطلب استلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني ويتم توصيلة بواسطة خدمة البريد السعودي دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الأحوال المدنية.

ويتم طلب سجل الأسرة من خلال تسجيل الدخول عبر حسابك واختيار خدمات وخدمة إصدار وسجل الأسرة للزوج.