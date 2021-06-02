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إطلاق خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر أبشر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت الأحوال المدنية خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه بمجرد توثيق عقد الزواج في وزارة العدل يتم تسجيل الزواج الكترونيا في الأحوال المدنية من خلال الربط الالكتروني بين الجهتين.

ويمكن الدخول إلى منصة أبشر وطلب استلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني ويتم توصيلة بواسطة خدمة البريد السعودي دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الأحوال المدنية.

ويتم طلب سجل الأسرة من خلال تسجيل الدخول عبر حسابك واختيار خدمات وخدمة إصدار وسجل الأسرة للزوج.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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